В Приморье установят возможную причастность леопардов к гибели собак

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" установят возможную причастность редких дальневосточных леопардов к нападениям на собак в Приморье. Об этом сообщает телеграм-канал дирекции.

"По данным охотнадзора, единственным доказательством присутствия леопарда в селе Андреевка может служить один найденный след соответствующего размера в районе Рисовой Пади на границе с лесной зоной", – сообщили специалисты.

Как отметили в дирекции, в черте села также были отмечены следы тигра, возможно, мамы с котятами. При этом вблизи останков собаки в селе Андреевка четких следов хищника не нашли.

Для выяснения обстоятельств специалисты также прибудут в село Тихом Надеждинского района, а в селе Гранатовка установят фотоловушки. Отмечается, что сейчас работу затрудняет отсутствие снега и четких следов, по которым можно было бы достоверно определить видовую принадлежность.

Как, в свою очередь, сообщал центр "Амурский тигр", собак в трех приморских селах могут таскать именно леопарды.

"Собаку в Андреевке Хасанского района и еще несколько собак в других местах задавил леопард. В Андреевке все произошло 22 декабря <…> Удалось найти один след. Его размер и форма говорят о том, что это не тигр", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на леопарда также указывает разница в нападении на собаку.

Центр добавил, что 6 декабря амурский тигр попал на камеры видеонаблюдения у базы отдыха, тогда случаев нападения на собак не зафиксировали. При этом леопарда заметили 21 декабря, и 22 декабря произошло нападение на собаку. Также были проверены сообщения о конфликтных ситуациях в селе Гранатовка.

"Как установлено по следам, там тоже "орудует" леопард. За три дня он утащил трех собак. Еще три собаки стали жертвами леопарда в селе Тихое Надеждинского района Приморского края ", – сообщает центр.

Кроме того, была проведена эксгумация тел собак, исследованы следы от клыков, расстояние между ними и другие повреждения.

Между тем в Приморье ранее отлавливали амурского тигра, который больше недели охотился на беспризорных собак. Животное заметили в микрорайоне Находка 18 ноября. Кадры местные жители опубликовали в социальных сетях.

Как сообщал Минлесхоз, хищник напал на собаку, позже его удалось отпугнуть. При этом на территории строений он не заходил, признаков ранений также не было видно.