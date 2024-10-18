Истощенного дальневосточного леопарда пытаются поймать в Приморье

Фото: телеграм-канал "Земля леопарда" – дирекция заповедников"

Истощенный леопард, которого ранее несколько раз видели у дороги в Уссурийске, мог уйти на поиски пищи в иные районы Приморья. В настоящий период специалисты продолжают искать животное, сообщает МК со ссылкой на национальный парк "Земля леопарда".

В течение нескольких месяцев леопарда видели у трассы в Уссурийском городском округе. Кадры, на которых было запечатлено животное, свидетельствуют о том, что на тот момент его состояние оставалось удовлетворительным, а поведение – адекватным.

Видео: телеграм-канал "Земля леопарда" – дирекция заповедников"

Однако на последних записях, снятых теми, кто видел леопарда, заметно, что он сильно похудел, а его шерсть стала тусклой и свалявшейся. При этом животное менее активно реагирует на людей.

К настоящему моменту было принято решение отловить леопарда, чтобы обследовать его и провести лечение. При этом специалисты еще не обнаружили признаков присутствия хищника в районе.

Ранее многодетная самка дальневосточного леопарда по имени Герда впервые попала на видео с детенышем. Она обрела популярность благодаря "выдающемуся материнскому инстинкту". За последние пять лет она вырастила три помета, в этом году впервые став бабушкой.

