В Находке специалисты отлавливают амурского тигра

Фото: телеграм-канал Igor Metelskiy

В Приморье специалисты отлавливают амурского тигра, который уже больше недели охотится на беспризорных собак. Об этом сообщил гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"После отлова будет понятно, что с тигром. Но зачастую бывает, что, когда тигра начинают ловить, его это беспокоит, и он уходит", – приводит слова Арамилева РИА Новости.

Хищник был замечен в микрорайоне Находки 18 ноября, охотнадзор находится на месте. Кадры с тигром местные жители опубликовали в социальных сетях.

Как сообщал Минлесхоз, хищник напал на собаку, позже его удалось отпугнуть. Отмечается, что на территории строений он не заходит, признаков ранений также не видно.

По словам Арамилева, в отсутствие снега отлавливать тигра сложно.

"Зона Находкинского округа достаточно антропогенная, там много населенных пунктов, много беспризорных собак, мало копытных животных. Если молодой зверь при расселении оказался в такой зоне, то его это устраивает", – добавил эксперт.

Ранее тигрица Северина стала многодетной мамой в Сихотэ-Алинском заповеднике. Специалисты узнали в июле о том, что тигрица выкармливает второе потомство.

Как правило, тигрята остаются рядом с матерью до 20 месяцев. Однако Северина ускорила процесс взросления своего первенца и подготовилась к появлению следующих тигрят. Специалисты заповедника подчеркивают, что причиной этому могли стать богатые охотничьи угодья с обилием копытных животных.