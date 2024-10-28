Амурская тигрица Северина стала многодетной матерью в Приморье

Тигрица Северина стала многодетной мамой в Сихотэ-Алинском заповеднике. Специалисты узнали в июле о том, что тигрица выкармливает второе потомство, однако детеныши появились на фотоловушках только сейчас.

"Напомним, что первый раз Северина стала мамой в 2022 году, и это событие произошло на территории, где тигры с потомством не наблюдались более десяти лет. Теперь урочище Благодатное по праву можно назвать тигриными яслями", – отметили в пресс-службе заповедника.

Второе потомство Северины родилось в союзе с тем же тигром, что и в 2022 году. Тигр Хан – ровесник тигрицы. Они поселились в урочище одновременно в 2021 году. Их первого тигренка назвали Добрыней посетители Дня тигра на ВДНХ.

Как правило, тигрята остаются рядом с матерью до 20 месяцев, прежде чем отправиться на поиски своего собственного пространства. Однако Северина ускорила процесс взросления своего первенца и подготовилась к появлению следующих тигрят. Специалисты заповедника подчеркивают, что причиной этому могли стать богатые охотничьи угодья с обилием копытных животных.

"Это позволяет готовить тигрят к взрослой жизни в более короткие сроки. Что касается новых тигрят, на фотоловушке пока зафиксированы только два котенка, но, возможно, их больше, и не все тигрята еще появились на видео", – рассказала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина.

Ранее национальный парк "Земля леопарда" заснял многодетную самку дальневосточного леопарда по имени Герда с детенышем. Она обрела популярность благодаря "выдающемуся материнскому инстинкту". За последние пять лет она вырастила три помета, в этом году впервые став бабушкой. Всего у нее уже семь потомков. Сейчас самка дальневосточного леопарда растит трех котят, им уже около года.