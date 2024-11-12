Двух тигров и львенка привезли в хоспис для диких кошек в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Дом Тигра / Tiger House"

Двух тигров и львенка привезли в хоспис для диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области. Об этом пресс-служба правительства региона сообщила в телеграм-канале.

Звери прибыли после миссии в ДНР. Ленинградский хоспис для больших кошек возил коллегам в Донецкий зоопарк корма для животных, обратно привезли раненого молодого тигра по кличке Потиак, у которого три лапы, указано в материале.

Также в Ростове на улице около магазина подобрали исхудалого львенка, а из Краснодара привезли взрослую тигрицу, над которой издевался владелец, добавили в пресс-службе.

В данный момент дикие кошки находятся на карантине и проходят обследование. "Дом тигра" подготовит для каждого животного программу реабилитации.

"Дом тигра" является участником грантовой программы губернатора Ленобласти и ведет учебно-просветительскую работу по защите животных. Несколько лет сотрудники хосписа спасают раненых и умирающих диких кошек и их детенышей.

Ранее львенок прибыл в подмосковный парк "Земля прайда" – центр спасения диких животных. Волонтеры Владикавказа спасли его из Чечни.

После проведенного обследования специалисты выявили у львенка серьезные воспаления и переломы передних лап. Более того, у него было неправильное питание. Прилагаются все усилия для оказания помощи животному.