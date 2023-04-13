Собянин рассказал о работе московского Центра реабилитации диких животных

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы содержатся около 780 зверей, рептилий и птиц, найденных на улицах города. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

Центр располагается в деревне Андрейково в Подмосковье. Среди подопечных центра есть красноухий тамарин, черный коршун, попугай ара, пума, зеленая мартышка с детенышем, магот, сова ушастая и другие представители фауны.

"Там их ждут просторные вольеры и теплые помещения. А за их здоровьем и самочувствием следит целый штат зоотехников и ветеринаров", – сообщил Собянин.

Мэр пояснил, что животных, доставленных в центр, нередко спасают от недобросовестных торговцев и фотографов. В 2022 году специалистам удалось пресечь более 50 случаев незаконного использования животных в качестве реквизита.

Одним из спасенных животных оказался бенгальский тигренок Нур. Его планировали продать в Сети. Сейчас же животное пребывает в центре и чувствует себя лучше, сообщил Собянин.

После пройденного курса лечения животных средней полосы России выпускают на волю. Экзотическим животным пытаются найти новый дом.

"Если же новый дом найти невозможно, животные проживут в Реабилитационном центре всю свою жизнь. И каждый день будут получать максимум помощи и заботы", – пояснил мэр.

В 2022 году центр принял 371 подопечного. Половину принятых в центр составили утки, совы, чайки и лисы. Также специалисты организации позаботились об африканском льве, тигре, пуме, фазане и других экзотических животных и птицах.

За прошлый год в центр поступило более 2,3 тысячи звонков. Сообщить о нуждающихся в помощи животных и птицах можно по телефону +7 (495) 777-77-77.



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