Численность амурских тигров в России выросла на 150 особей за последние годы

Фото: kremlin.ru

Численность амурских тигров в России за последние годы увеличилась на 150 особей. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на встрече с Владимиром Путиным.

Как добавил Иванов, программа по сохранению амурского тигра осуществляется крайне успешно. Помимо этого, успехов удалось добиться и в программе восстановления популяции леопардов. Иванов вспомнил, что когда программу только начали, леопардов насчитывалось 30 особей. Сейчас же их уже 130.

"И, как это часто в жизни бывает, решая одну проблему, ты приобретаешь другую головную боль: им стало тесно, каждому самцу же нужна своя территория. Поэтому мы уже в 2023 году открываем второй нацпарк севернее Владивостока, он называется "Уссурийский", и в конце года переведем туда несколько особей, чтобы они там жили", – поделился он.

По другим видам животных программы по сохранению и восстановлению популяции, по словам Иванова, также успешно реализуются. Отдельно спецпредставитель доложил президенту о вопросе охраны природы, сообщив, что на сегодняшний день 25% территории России находится под тем или иным видом охраны.

"Особо охраняемая природная территория – самый жесткий режим, там вообще ничего нельзя делать. Есть еще заповедники, нацпарки – там несколько мягче режим, но он тоже под контролем. 25% территории России – мы, конечно, первое место в мире занимаем по этому показателю, нам есть чем гордиться", – добавил Сергей Иванов.

Ранее сообщалось о том, что краснокнижного ястреба–перепелятника заметили в столичном районе Строгино. Как объяснили в Мосприроде, присутствие хищных птиц в Москве говорит о благополучии экосистемы.

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