Жителей Подмосковья предупредили о возможном появлении лис вблизи жилых районов

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Эксперты предупредили о возможном появлении лис вблизи жилых районов Подмосковья. Об этом сообщили в телеграм-канале комитета лесного хозяйства Московской области.

"Наст на снегу в подмосковных лесах, который образовался в результате подтаивания и последующего замерзания снега, становится серьезной преградой для лисьей охоты", – заявили в лесном хозяйстве.

В ведомстве отметили, что у полевых мышей, основного источника питания лис, появилась своеобразная крыша из наста. Из-за этого лисы не могут охотиться в лесу, так как наст тяжело и долго разрывать.

В связи с этой проблемой лисы начинают выходить ближе к людям в поиске пропитания.

В комитете лесного хозяйства отметили, что при встрече с лисой не стоит ее пытаться погладить или покормить, лучше всего проигнорировать. А в случае если животное приближается, быстро уйти от него.

Ранее глава отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров заявил, что в Москве участились случаи встречи с лисами из-за начавшегося у них брачного периода.

В связи с этим школам, детским садам и медучреждениям рекомендовали быть бдительными и не позволить животным расселиться по укромным местам.



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