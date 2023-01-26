20:15Общество
Жителей Подмосковья предупредили о возможном появлении лис вблизи жилых районов
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Эксперты предупредили о возможном появлении лис вблизи жилых районов Подмосковья. Об этом сообщили в телеграм-канале комитета лесного хозяйства Московской области.
"Наст на снегу в подмосковных лесах, который образовался в результате подтаивания и последующего замерзания снега, становится серьезной преградой для лисьей охоты", – заявили в лесном хозяйстве.
В ведомстве отметили, что у полевых мышей, основного источника питания лис, появилась своеобразная крыша из наста. Из-за этого лисы не могут охотиться в лесу, так как наст тяжело и долго разрывать.
В связи с этой проблемой лисы начинают выходить ближе к людям в поиске пропитания.
В комитете лесного хозяйства отметили, что при встрече с лисой не стоит ее пытаться погладить или покормить, лучше всего проигнорировать. А в случае если животное приближается, быстро уйти от него.
Ранее глава отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров заявил, что в Москве участились случаи встречи с лисами из-за начавшегося у них брачного периода.
В связи с этим школам, детским садам и медучреждениям рекомендовали быть бдительными и не позволить животным расселиться по укромным местам.
Москвичи стали чаще видеть лис на улицах города
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