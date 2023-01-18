Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве стали чаще видеть лис из-за начавшегося у них брачного периода. В связи с этим школам, детским садам и медучреждениям рекомендовали быть бдительными и не позволить животным расселиться по укромным местам, информирует глава отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров.

"Это связано с тем, что у лис в конце января – феврале идет брачный период, и они много перемещаются по городу, не боясь людей, ищут себе пару и заодно присматривают себе жилье для выведения потомства. И порой находят его в таких укромных местах, как детские сады, школы, больницы", – цитирует его РИА Новости.

Бурмистров призвал не подходить к ним близко, не пытаться потрогать или покормить, так как это дикие животные.

Ранее он рассказал, что причиной обмороков свиристелей в Москве может быть их переохлаждение. Он призвал в таких случаях помогать птицам. Для этого необходимо поместить их в коробку и отнести в теплое место, например в машину или подъезд.

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