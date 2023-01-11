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Московский зоопарк собрал около тысячи хвойных деревьев во время новогодних каникул

Московский зоопарк собрал около тысячи хвойных деревьев во время новогодних каникул

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Московский зоопарк за время праздников собрал около тысячи хвойных деревьев. По словам сотрудников, все отделы укомплектованы пихтами и елями.

Новогодние деревья – это игрушки, укрытия и точилки для животных, а также украшение вольеров. Для некоторых обитателей зоопарка еловые ветки – это вкусная закуска, так как хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами.

Зоопарк объявляет акции по сбору елок с 2012 года. Деревья принимают только от организаций, которым за время праздников не удалось распродать деревья.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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