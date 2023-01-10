Аналитики выяснили, когда россияне убирают живую елку из дома

Фото: "Московские сезоны"

Те, кто любит украшать дом перед Новым годом живой елкой, обычно убирают ее до старого Нового года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос платформы "Авито Услуги".

По данным аналитиков, убирают живое дерево в этот период порядка 56% россиян. Около 10% поделились, что выносят елку после Рождества, а 12% – после окончания январских каникул.

Порядка 16% россиян оставляют новогоднее дерево до февраля, а 9% – вплоть до марта.

"До апреля-мая елка стояла украшенной у 2% россиян, – здесь лидерами стали респонденты от 18 до 24 лет (4%). И лишь у 2% опрошенных елка стояла до лета или вовсе до следующего Нового года", – поделились эксперты платформы.

Они также выяснили, что около 63% респондентов выбрали искусственную ель. Лишь 25% согласились поставить дома живое дерево.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что спасти живую новогоднюю ель от осыпания можно благодаря постоянному увлажнению воздуха. Она рекомендовала сделать на дереве срез и поставить его в воду.

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