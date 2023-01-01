Новогодние гуляния в РФ прошли без происшествий – МВД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники МВД РФ обеспечили проведение новогодних гуляний в России без происшествий. Об этом сообщает "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"Более 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь. <...> В результате принятых мер нарушений общественного порядка на новогодних мероприятиях не допущено", – рассказала Волк.

Она добавила, что к обеспечению общественного порядка также привлекались сотрудники Росгвардии, дружинники и представители других структур. В настоящее время правоохранительные органы продолжают дежурить в районе мест проведения мероприятий.

Отмечается, что всего в этом году в новогодних гуляния приняли участие больше 1,6 миллиона россиян.

Ранее сообщалось, что в новогодние выходные на столичных объектах транспорта усилят контроль за безопасностью. По словам главы столичного Дептранса, в этих целях будет увеличено количество проверок.



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