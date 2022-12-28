Контроль за безопасностью на объектах транспорта усилят в праздники – Ликсутов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице усилят контроль за безопасностью на объектах транспорта в новогодние праздники. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу Москва 24.

"Мы крайне серьезно относимся к вопросам безопасности на транспорте. Хочу всем напомнить, что традиционно перед новогодними праздниками у нас повышается уровень контроля. Это очень важно для всех, поэтому, возможно, количество проверок будет расти. Это традиционная вещь, которая приходит на Новый год и Рождество", – сказал Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что количество преступлений, которые совершаются в столичном метро, на наземном и пригородном транспорте ежегодно снижается.

В этом году более 7,1 тысячи человек будут охранять правопорядок в новогоднюю ночь в Москве. За безопасностью в ночь с 31 декабря на 1 января будут следить 3,5 тысячи полицейских, 3,3 тысячи росгвардейцев и более 300 сотрудников частных охранных организаций.

Ранее Дептранс призвал сервисы такси не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время каникул в Москве. По словам Ликсутова, каждый день в столице услугой такси пользуются более 1,6 миллиона пассажиров. Поэтому данная услуга должна быть всегда безопасной, доступной и удобной для большинства жителей, добавил он.

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