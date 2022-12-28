Свыше 7,1 тыс человек будут следить за правопорядком в новогоднюю ночь в Москве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Более 7,1 тысячи человек будут охранять правопорядок в новогоднюю ночь в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

"Для контроля оперативной обстановки, координации действий сил и средств на период подготовки и проведения празднования Нового года и Рождества Христова будет функционировать временный оперативный штаб ГУ МВД России по Москве", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, за правопорядком в ночь с 31 декабря на 1 января будут следить 3,5 тысячи полицейских, 3,3 тысячи росгвардейцев и более 300 сотрудников частных охранных организаций.

При этом в следующие дни новогодних праздников на службу выйдут около 1,5 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Москве проезд на метро, МЦК и наземном транспорте сделают бесплатным в новогоднюю ночь с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. В это время в столице будут работать наиболее востребованные маршруты автобусов и трамваев. В ночь с 6 на 7 января в столице продлят работу общественного транспорта.



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