В первые три дня нового года в Москве ожидается оттепель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В первые дни 2023 года в Москве установится оттепель, которая будет сохраняться в течение трех дней. После этого в город придут слабые рождественские морозцы, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас первые три дня температура будет положительная. На сегодняшний день прогноз, что смена характера погоды произойдет 5-го числа", – сказала она.

По словам Поздняковой, после 5 января в столицу придет похолодание с небольшими осадками в виде снега.

"Скорее всего, состоятся рождественские слабые морозцы", – уточнила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в первый день 2023 года в Москве и Подмосковье прогнозируется снежная погода без сильных холодов. Он отметил, что в новогоднюю ночь в столичном регионе ожидаются заморозки, однако 1 января ознаменуется небольшим, но заметным потеплением.

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