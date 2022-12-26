Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве 1 января

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В первый день 2023 года в Москве и Подмосковье прогнозируется снежная погода без сильных холодов, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Он отметил, что в новогоднюю ночь в столичном регионе ожидаются заморозки, однако 1 января ознаменуется небольшим, но заметным потеплением.

"В ночь с 31 декабря на 1 января мы ожидаем небольшие морозы, на фоне которых пойдет снег, а столбики термометров опустятся до 2–5 градусов с отрицательными значениями", – сказал Леус.

По словам синоптика, утром 1 января столбики термометров начнут подниматься, и уже днем температура воздуха в Москве достигнет 0 градусов. Он уточнил, что первый день 2023 года окажется снежным, но достаточно теплым.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь в столичном регионе ожидается достаточно теплая погода с температурой от 0 до минус 5 градусов и небольшими осадками. По его словам, вероятность того, что прогноз оправдается, составляет порядка 75–80%.

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