07:07Общество
Облачная погода и до 8 градусов мороза ожидается в Москве в понедельник
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В понедельник, 26 декабря, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
По данным синоптиков, температура воздуха в Москве составит 6–8 градусов мороза, в Подмосковье – 5–10 градусов мороза.
Порывы ветра могут достигать семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.
До 19:00 понедельника в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В Подмосковье аналогичное предупреждение действует до 16:00.
На этой неделе в столичный регион придут метели, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, во вторник, 27 декабря, ожидается ветер с порывами до 12 метров в секунду.
Гололедица сохранится в Москве до вечера понедельника – синоптик
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