Дептранс призвал сервисы такси не поднимать стоимость поездок перед Новым годом в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дептранс призвал сервисы такси не поднимать стоимость поездок перед Новым годом, в праздничную ночь и во время каникул в Москве, сообщили в пресс-службе.

"Понимаем, что многие москвичи и гости города воспользуются этой услугой в предновогодние дни, в новогоднюю ночь и во время длинных выходных, поэтому попросили всех агрегаторов устанавливать привычные для пассажиров цены", – сказал заммэра Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, каждый день в столице услугой такси пользуются более 1,6 миллиона пассажиров. Поэтому данная услуга должна быть всегда безопасной, доступной и удобной для большинства жителей, добавил он.

Ранее Госдума приняла законопроект, регулирующий работу такси. Документом устанавливается ряд требований для водителей легковых транспортных средств и эксплуатируемых автомобилей.

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