Госдума приняла закон, регулирующий перевозку пассажиров и багажа в такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, который устанавливает особенности организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Закон вводит понятия "легковое такси", "служба заказа легкового такси", "заявитель", "заказ легкового такси", "региональный реестр перевозчиков легковым такси".

Согласно документу, деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси проводится на основании разрешения, предоставляемого юрлицу, индивидуальному предпринимателю или физлицу и подтверждаемого записью в региональном реестре перевозчиков легковым такси.

При этом может использоваться транспорт, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси.

Также закон разрешает самозанятым физлицам перевозить пассажиров и багаж, если они заключат договор со службой заказа легкового такси, работающей через интернет. Юрлицам и ИП разрешение на перевозку пассажиров и багажа за плату легковым автомобилем дают на срок, установленный нормативным правовым актом региона, но не менее чем на пять лет.

Закон вводит ряд ограничений при допуске к управлению легковым такси. В частности, водитель не сможет управлять машиной, если имеет более трех штрафов за нарушение ПДД. Водителем такси можно будет стать только после истечения года со дня восстановления прав после их лишения.

В салоне легкового такси должна быть размещена информация, содержащая сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства, наименовании перевозчика, номер записи о нем в региональном реестре, сведения о предоставлении ему разрешения и сроке его действия, номер телефона для приема жалоб и предложений, ФИО водителя, а также телефонный номер уполномоченного органа.

Автомобиль должен иметь на кузове цветографическую схему в виде композиции из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, на крыше автомобиля должен быть установлен фонарь оранжевого цвета.

Устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси могут города федерального значения, то есть Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, и граничащие с ними субъекты. Тарифы на перевозку, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности, будут разрабатывать перевозчики.

Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская сообщила, что в период новогодних праздников услуги такси могут вырасти в цене в 2–3,5 раза. Некоторые сервисы уже анонсировали повышение цен.

По словам специалиста, цена на поездку в такси определяется количеством свободных машин, погодными условиями и другими факторами.



Госдума приняла закон, который будет регулировать работу такси

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