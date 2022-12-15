Эксперт рассказала, на сколько в Москве подорожает такси в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Услуги такси в Москве в период новогодних праздников подорожают в 2–3,5 раза, заявила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Различные агрегаторы такси уже разместили информацию о том, что их услуги с 12:00 31 декабря до 09:00 2 января будут стоить дороже в два раза, некоторые анонсировали повышение до 3,5 раза", – сказала она.

По словам Лебединской, агрегаторы такси не меняют тарифный ряд в преддверии праздников, однако стоимость поездок повышается за счет коэффициента, устанавливаемого с учетом спроса, погодных условий и количества свободных автомобилей.

"С учетом того, что часть водителей может предпочесть уехать, чтобы провести выходные с семьей, уменьшение числа машин на линии конечно же поднимет коэффициенты до х1,5, х2, да и сам спрос тоже будет повышенным", – пояснила эксперт.

Ранее сервис "Яндекс Go" запустил возможность поездок на такси с попутчиком. Стоимость поездок вместе будет снижена.

Новая опция может появляться в тарифе "Эконом", только когда количество желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!