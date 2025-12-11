Облачная погода и мокрый снег ожидаются в столице 11 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в четверг, 11 декабря, составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и осадки преимущественно в виде мокрого снега. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов, в некоторых районах также возможен снег.

Вместе с тем в регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве до конца декабря могут начаться оттепели.

По ее словам, сильные морозы для столицы стали редкостью. В город вскоре может прийти еще одна волна тепла в дневное время суток.