Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 13:05

Общество

Минпромторг предложил организовать ярмарки российского пива

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Минпромторг планирует поддержать российских пивоваров запуском специализированных ярмарок пива по аналогии с винными. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на подготовленный ведомством проект федерального закона в рамках дорожной карты по формированию национальной модели торговли.

В министерстве подчеркнули, что поддержка отрасли рассматривается через стимулирование внутреннего спроса и развитие каналов продвижения продукции. Конкретные инициативы находятся на стадии межведомственной проработки совместно с отраслевыми ассоциациями и компаниями.

Поддержка отрасли становится актуальной на фоне снижения продаж и сокращения производства пива. По данным Росалкогольтабакконтроля, с января по ноябрь 2025 года производство напитка в России уменьшилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 830,19 миллиона декалитров. В частности, производство пива крепостью до 8,6% снизилось на 1,1%, а крепостью выше 8,6% – на 7,2%.

Кроме того, доля пива в общей сумме акцизных поступлений в бюджет за январь – сентябрь 2025 года выросла до 43%, рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов. Отрасль активно участвует в обсуждении мер, направленных на ее развитие, и поддерживает проведение специализированных ярмарок.

Фестивали способствуют развитию региональной экономики. По словам вице-президента по маркетингу компании "Пивоварни Бочкарев" Марии Мухиной, они становятся центрами притяжения туризма и событийной активности.

Кроме того, винные ярмарки, отметил руководитель проекта WineRetail Александр Ставцев, показали положительный эффект для отрасли: для крупных компаний эффект невелик, а для малых производителей такие мероприятия часто становятся единственным каналом продажи продукции.

Однако в пивоваренной компании "Балтика" сообщили, что проведение фестивалей или возвращение пива на стадионы вряд ли приведет к резкому росту продаж, но положительно влияет на имидж и популяризацию продукта.

Ранее стало известно, что россияне снизили потребление алкоголя до минимального уровня с 1999 года. Наименьший показатель зафиксирован на Северном Кавказе: от 0,13 литра в целом по региону до 2,63 литра в Карачаево-Черкесии.

В городах показатели выше: Москва – 4,91 литра, Санкт-Петербург – 6,55 литра. Лидируют по потреблению Новосибирская область – 8,83 литра, Татарстан – 8,5 литра, Свердловская область – 10,49 литра.

Читайте также


общество

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика