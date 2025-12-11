Минпромторг предложил организовать ярмарки российского пива

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Минпромторг планирует поддержать российских пивоваров запуском специализированных ярмарок пива по аналогии с винными. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на подготовленный ведомством проект федерального закона в рамках дорожной карты по формированию национальной модели торговли.

В министерстве подчеркнули, что поддержка отрасли рассматривается через стимулирование внутреннего спроса и развитие каналов продвижения продукции. Конкретные инициативы находятся на стадии межведомственной проработки совместно с отраслевыми ассоциациями и компаниями.

Поддержка отрасли становится актуальной на фоне снижения продаж и сокращения производства пива. По данным Росалкогольтабакконтроля, с января по ноябрь 2025 года производство напитка в России уменьшилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 830,19 миллиона декалитров. В частности, производство пива крепостью до 8,6% снизилось на 1,1%, а крепостью выше 8,6% – на 7,2%.

Кроме того, доля пива в общей сумме акцизных поступлений в бюджет за январь – сентябрь 2025 года выросла до 43%, рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов. Отрасль активно участвует в обсуждении мер, направленных на ее развитие, и поддерживает проведение специализированных ярмарок.

Фестивали способствуют развитию региональной экономики. По словам вице-президента по маркетингу компании "Пивоварни Бочкарев" Марии Мухиной, они становятся центрами притяжения туризма и событийной активности.

Кроме того, винные ярмарки, отметил руководитель проекта WineRetail Александр Ставцев, показали положительный эффект для отрасли: для крупных компаний эффект невелик, а для малых производителей такие мероприятия часто становятся единственным каналом продажи продукции.

Однако в пивоваренной компании "Балтика" сообщили, что проведение фестивалей или возвращение пива на стадионы вряд ли приведет к резкому росту продаж, но положительно влияет на имидж и популяризацию продукта.

Ранее стало известно, что россияне снизили потребление алкоголя до минимального уровня с 1999 года. Наименьший показатель зафиксирован на Северном Кавказе: от 0,13 литра в целом по региону до 2,63 литра в Карачаево-Черкесии.

В городах показатели выше: Москва – 4,91 литра, Санкт-Петербург – 6,55 литра. Лидируют по потреблению Новосибирская область – 8,83 литра, Татарстан – 8,5 литра, Свердловская область – 10,49 литра.