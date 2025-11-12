В Минфине заявили, что не знают об увеличении пошлин на крепкий алкоголь

Фото: depositphotos/amphoto

Минфин России не знает об обсуждениях увеличения пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран. Об этом в кулуарах Совфеда рассказал статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Я таких обсуждений не знаю", – цитирует его ТАСС.

В октябре источники на алкогольном рынке рассказали, что в России планируется повысить с 1 января 2026 года пошлины на крепкие спиртные напитки из недружественных стран, в том числе виски, ром, настойки и ликеры.

Повышение по инициативе министерства изучается на площадке подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, заявил чиновник, знакомый с предложением.

Ранее кабмин увеличил таможенные пошлины на ввоз до конца года солодового пива и сидра из недружественных государств. Согласно соответствующему документу, сбор на пиво повышен с 1 до 1,5 евро, а на сидр и другие игристые напитки – с 22,5 до 30% таможенной стоимости.