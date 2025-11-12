В России предложили запретить продажу алкоголя до окончания новогодних каникул

Фото: depositphotos/Sonar

В России могут запретить продажу алкогольных напитков в течение декабря и всех новогодних праздников. С данной инициативой выступил создатель движения "Армия трезвости" Павел Болоянгов, сообщает издание "Абзац".

По его мнению, это поможет решить демографическую проблему в стране.

"Трезвые люди обратят внимание на семью, воспитание детей, займутся спортом, начнут читать книги и очень много полезного смогут сделать", – сказал Болоянгов.

Он также отметил, что запрет нужно ввести сразу по всей стране, а не проводить тесты в регионах. В качестве примера Болоянгов привел 1985 год, когда был введен сухой закон, добавив, что это сохранило жизнь многим людям и поспособствовало демографическому буму.

При этом он подчеркнул, что правительству трудно решиться на такую меру, так как возражающие люди всегда есть.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1999 года. В частности, по итогам сентября потребление такой продукции на душу населения за последние 12 месяцев составило 7,84 литра.

В настоящий период меньше всего алкоголя употребляют на Северном Кавказе, где показатель составил всего 0,13 литра. Житель Москвы употребляет в среднем 4,91 литра, а Санкт-Петербурга – 6,55 литра.