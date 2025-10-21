Потребление алкоголя в РФ снизилось до минимума с 1999 года

Фото: depositphotos/AndreyCherkasov

Россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1999 года, следует из открытых данных и информации Единой межведомственной информационно-статистической системы.

По итогам сентября потребление алкогольной продукции на душу населения за последние 12 месяцев составило 7,84 литра. Месяцем ранее аналогичный показатель находился на уровне 7,93 литра.

Отмечается, что последний раз такие значения фиксировались в 1999 году. Однако данные до 2008 года, которые находятся в открытом доступе, основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. В 1990-х, согласно научным исследованиям, большую часть алкогольного рынка занимал нелегальный сектор.

В настоящий период меньше всего алкоголя употребляют на Северном Кавказе, где показатель составил всего 0,13 литра. В Ингушетии он приравнивается к 0,62 литра, в Дагестане – к 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии – к 2,25 литра, в Карачаево-Черкесии – к 2,63 литра.

Житель Москвы употребляет в среднем 4,91 литра, Санкт-Петербурга – 6,55 литра. В Новосибирской области потребление алкоголя на человека составляет 8,83 литра, в Татарстане – 8,5 литра, а в Свердловской области – 10,49 литра.

Ранее стало известно, что правительство России одобрило законопроект, упрощающий процедуру получения лицензии на продажу алкоголя.

Предпринимателям при подаче заявления не нужно будет предоставлять сведения о госрегистрации организации и постановке на учет в налоговом органе, а также данные, подтверждающие наличие стационарных торговых объектов или стационарного объекта общественного питания.

