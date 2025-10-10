В РФ одобрили проект, упрощающий получение лицензий на продажу алкоголя

Фото: depositphotos/milanchikov

Правительство России одобрило законопроект, упрощающий процедуру получения лицензии на продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минфина.

Ввести новые нормы предлагают с 1 марта 2026 года.

"<…> оптимизировать набор документов, который необходимо предоставлять предпринимателям для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе в сфере услуг общественного питания", – говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, предпринимателям при подаче заявления не нужно будет предоставлять сведения о госрегистрации организации, о постановке на учет в налоговом органе, а также подтверждающих наличие стационарных торговых объектов или стационарного объекта общественного питания.

Кроме того, заявление можно подать на портале "Госуслуги". Также предлагается сократить сроки рассмотрения заявлений с 30 календарных до 15 рабочих дней.

