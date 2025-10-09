Продажа алкоголя может быть ограничена в многоквартирных домах Вологодской области

Фото: depositphotos/Sonar

Власти Вологодской области с 1 марта 2026 года ограничат розничную продажу алкоголя в жилых домах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов, уточнив, что законопроект в настоящее время разработан и проходит согласование.

Соответствующие ограничения затронут торговые точки, прикассовую зону, объекты общественного питания на цокольных этажах, а также помещения, площадь которых составляет менее 200 квадратных метров.

По словам главы региона, в случае, если владельцы данных торговых точек посчитают, что развитие бизнеса в таких условиях станет экономически нецелесообразным, им предложат открыть продовольственные магазины. Для этого будут выданы льготные займы по программе "5–3–3" – до 5 миллионов рублей под 3% годовых на 3 года.

Губернатор также обратил внимание на алкомаркеты в жилых домах в связи с внедряемым в регионе дизайн-кодом. В частности, с фасадов многоквартирных зданий снимают конструкции, которые не соответствуют правилам благоустройства.

В качестве примера Филимонов рассказал о демонтаже вывесок магазинов "Красное&Белое" и "Бристоль" в Вологде и Череповце. Он также напомнил, что первая торговая сеть больше не продает алкоголь, поскольку летом 2025 года действие лицензии данной компании было досрочно прекращено.

"Компания "Северный градус" приняла иное решение – провела ребрендинг, самостоятельно сменила вывески и поменяла ассортимент. Теперь спиртное в общем объеме товаров в обновленных магазинах "Каждая покупка в радость" не превышает 20%", – добавил глава региона.

Он также напомнил, что в Вологодской области действует ряд правил, в том числе условие о продаже спиртного в определенные часы (с 12:00 до 14:00 по будням и без таких ограничений в выходные), а также требование к площади торгового зала у заведений общепита (не менее 80 квадратных метров и 40 посадочных мест).

К настоящему времени в регионе закрылись или перепрофилировали деятельность 388 из 610 алкомаркетов, уточнил губернатор.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин оценил влияние введения запрета на продажу алкоголя после 19:00. Он напомнил, что подобные ограничения, но до 21:00, привели к несанкционированной продаже спиртных напитков во многих регионах.

В то же время при реализации такой идеи главы многих регионов попросят уполномочить их продлить разрешенный срок продажи спиртного по своему усмотрению, уверен эксперт.

