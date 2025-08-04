Власти Вологодской области заявили, что сеть "Красное&Белое" покинет регион

Фото: ТАСС/Замир Усманов

Сеть розничных магазинов "Красное&Белое" покинет Вологодскую область. Данное решение было принято после того, как компания перестала продавать алкоголь в регионе в связи с приостановкой лицензии из-за нарушений, заявил глава субъекта Георгий Филимонов в своем телеграм-канале.

По его словам, лицензирующий орган с 1 августа досрочно прекратил действие соответствующих документов на основании заявления владельца сети ООО "Альфа-М". Он уточнил, что данное событие стало логичным следствием действия закона области об ограничении реализации алкогольных напитков.

"Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны", – подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание, что магазины сети перестали продавать алкоголь еще 25 июля. Причиной этому стали "допущенные нарушения" некоторых требований, которые установил федеральный закон.

Вместе с тем Филимонов заявил, что местным жителям, которые потеряют рабочие места, власти помогут найти новую работу с учетом предпочтения каждого и вакансий на рынке труда. Граждан, оказавшихся в таком положении, он призвал обращаться в центры занятости населения по месту жительства.

"Владельцам помещений, в которых размещались магазины сети "Красное&Белое", предлагаем взвешенно подходить к вопросам аренды. Рекомендуем отдавать предпочтение бизнесу, который развивается в сфере общественного питания", – добавил глава региона.

Власти также выразили готовность оказать помощь местным предпринимателям по программе "5:3:3", которая предполагает выдачу займа на создание кафе, пекарни, ресторана или другой точки общественного питания. Как отметил Филимонов, данный вид поддержки популярен среди бизнесменов, к нему уже обратились свыше 10 предпринимателей.

Вместе с тем губернатор подчеркнул, что из 610 алкомаркетов, которые работали в Вологодской области в начале года, 346 к настоящему моменту закрылись или прекратили реализацию алкогольной продукции.

Тем временем сеть "Красное&Белое" не подтвердила информацию о закрытии своих магазинов на территории области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Новые правила продажи алкоголя вступили в силу в Вологодской области 1 марта. В области по будням алкоголь можно покупать лишь с 12:00 до 14:00, но прежний режим торговли сохраняется для выходных и праздников – с 08:00 до 23:00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.