Глава Карелии предложил ограничить продажу алкоголя на территории республики

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Глава Карелии Артур Парфенчиков и более 20 депутатов местного парламента внесли в Законодательное собрание республики законопроект об ограничении продажи алкоголя на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания субъекта.

Согласно проекту, реализация алкогольной продукции будет запрещена в торговых объектах, расположенных в подвальных, подземных и цокольных этажах многоквартирных домов. Ограничения распространятся на магазины, которые ранее были жилыми помещениями, не имеют отдельного входа для погрузки и разгрузки алкоголя.

Также по требованиям, указанным в проекте, площадь торговых точек с продажей спиртных напитков должна превышать 70 квадратных метров. При этом запрет не затронет реализацию алкоголя в объектах общественного питания.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее новые правила продажи алкогольных напитков начали действовать в Вологодской области. Они вступили в силу с 1 марта текущего года. В этом регионе по будням спиртное можно купить только в период с 12:00 до 14:00, однако прежний режим торговли сохраняется для выходных и праздников – с 08:00 до 23:00.

Спустя время глава субъекта Георгий Филимонов оценил результаты действия правил. По его словам, статистика первых двух месяцев действия ограничений "вселяет умеренный оптимизм". В частности, он отметил снижение случаев так называемых пьяных ДТП на 34% и числа пострадавших в них – на 40%.