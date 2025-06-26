Запуск онлайн-продаж вина может стартовать в России в 2026 году

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Запуск онлайн-продаж вина в России могут запустить в середине 2026 года. Инициатива уже получила поддержку отраслевых ассоциаций, сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Вопрос о разрешении дистанционной торговли оказался в центре внимания после обращения АКИТ к правительству. В письме, которое адресовано вице-премьеру Дмитрию Григоренко, предлагается создать реестр доверенных площадок для онлайн-продажи вина и о внедрении системы биометрической идентификации для подтверждения возраста.

В АКИТ отмечают, что в последние годы в России внедрили уникальные системы контроля за оборотом алкогольной продукции, которые обеспечивают прослеживаемость товара от завода до розничной точки и блокируют продажу алкоголя в неразрешенное время. Использование этих технологий в онлайн позволит защитить потребителей от контрафакта и легализовать дистанционную продажу вина.

Президент АКИТ Артем Соколов подчеркнул, что вопрос о дистанционной продаже алкоголя поднимался уже неоднократно, однако раньше не существовало доказанных технологических решений по контролю за возрастом. Это не позволяло добросовестным участникам рынка вести онлайн-торговлю.

"Сейчас в стране есть только полутеневой и теневой, криминальный рынок, где активно идут онлайн-продажи любой алкогольной продукции – с нарушением закона и риском отравлений покупателей", – пояснил Соколов.

Он предложил открыть онлайн-канал для российских виноделов, установив для торговых компаний критерии участия, включая лицензию и оборот не менее 1 миллиарда рублей. В то же время производителям предлагается не устанавливать дополнительных ограничений, кроме наличия соответствующей лицензии.

Президент АКИТ также подчеркнул, что онлайн-витрина для отечественных виноделов станет неоценимой поддержкой. Благодаря этому даже небольшие винодельни смогут предложить покупателям со всей страны свой ассортимент. По словам Соколова, по оценке экспертов, инициатива повысит выручку отечественных производителей на 20%.

В то же время владельцы ведущих отечественных винодельческих компаний отмечают, что инициатива может стать мощным стимулом для развития отрасли. Однако владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов считает, что препятствий для внедрения онлайн-продаж вина два: моральное и техническое.

Титов отметил, что Минздрав "исповедует теорию" о том, что новый канал распространения алкоголя "губит народонаселение". Вторым препятствием является затруднение с подтверждением возраста. При этом сам владелец группы подчеркнул, что не понимает этого препятствия.

"Продажа вина через интернет изначально располагает всеми техническими возможностями для контроля, причем выше, чем в офлайне", – пояснил Титов.

Председатель Союза фермерских винодельческих хозяйств и глава КФХ "Семигорье" Геннадий Опарин также отметил, что проект блокируется на уровне сетевой торговли и крупных ретейлов. Кроме того, он настаивает на том, что онлайн-продажа вина должна распространяться только на российскую продукцию.

"То есть они должны быть ограничены в торговле, никаких иностранцев там не должно быть в помине. Тогда да, от этого будет выгода. Иначе зарубежные марки однозначно вытеснят российскую продукцию", – объяснил Опарин.

В то же время президент Союза интернет-торговли Виталий Гаврилов напомнил о государственной политике по сокращению потребления алкоголя.

"В нашей стране принята концепция сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года и дальнейшую перспективу. Эта концепция сформирована в интересах укрепления общественного здоровья, в том числе психического здоровья населения, и общественной безопасности", – пояснил Гаврилов.

Кроме того, по мнению специалиста, внедрение биометрической проверки не исключит всех рисков, связанных с заказом алкоголя онлайн.

Вопрос подтверждения возраста при онлайн-продаже алкоголя является ключевым для запуска проекта. В Центре биометрических технологий сообщили, что сервис подтверждения возраста по биометрии уже готов и планируется к внедрению в вендинговых аппаратах и на кассах самообслуживания уже в 2025 году.

Для применения технологии при онлайн-продаже алкоголя необходимо сформировать нормативную рамку.

"На сегодняшний день онлайн-реализация алкогольной продукции не разрешена. Соответствующий запрет зафиксирован в 171-ФЗ. При этом технологических ограничений для внедрения сервиса подтверждения возраста в онлайне нет", – отметили в Центре.

Также основным препятствием для запуска онлайн-продаж является прямой запрет, закрепленный в федеральном законодательстве. На это обратил внимание директор Союза электронной торговли, член Общественного совета при ФАС России Георгий Багирян. Это ограничение блокирует возможность даже пилотных запусков.

Эксперт подчеркнул, что необходимые технические инструменты уже существуют, и при корректировке нормативной базы рынок готов к запуску онлайн-продаж алкоголя, начиная с отечественных слабоалкогольных вин в пилотном режиме.

Ранее стало известно, что Минсельхоз предложил наращивать долю российского вина в ретейле, а также в барах и ресторанах. Глава ведомства Оксана Лут отметила, что с 1 апреля в России действует ГОСТ на винные карты. Она пояснила, что стандартом установлены рекомендации для заведений общепита, в том числе по размещению отечественного вина в начале списка и его сопровождению специальными метками.