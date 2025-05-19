Эксперт Шапкин: алкоголь вряд ли получится убрать в футляр над кассой, как сигареты

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Сигареты занимают меньше места, и их можно разместить в футляр над кассой, а бутылки вряд ли можно там поставить. Таким образом руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин прокомментировал инициативу ограничить открытую выкладку алкоголя в магазинах.

По мнению авторов, яркие этикетки на бутылках привлекают внимание, в том числе детей и подростков.

"Я понимаю, о чем говорят и депутаты, и общественники, что алкоголь не должен находиться в поле зрения детей, но для этого нужно просто выделить в магазинах специализированные отделы, в которых доступ этим самым детям или молодым людям, которым нет еще 18 лет, был бы запрещен", – сказал Шапкин в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".

Он предположил, что в таких отделах могла бы быть пропускная система, которая позволяла бы как-то оперативно идентифицировать возраст покупателя.

Примерно 15–17% выручки супермаркетов составляет продажа алкоголя, а в сельпо этот показатель выше 50%. Бывает и такое, что выручку формируют именно алкогольные напитки, заключил эксперт.

С начала 2025 года в России производство алкоголя снизилось на 26% в годовом выражении. В период с января по апрель выпуск алкогольных напитков, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, уменьшился до 46,58 миллиона декалитров. Особенно заметно снизилось производство слабоалкогольных напитков. Этот показатель составил до 448,5 тысячи декалитров.