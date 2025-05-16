В Общественной палате предложили убрать алкоголь с витрин магазинов

В Общественной палате предложили ограничить открытую выкладку алкогольной продукции в магазинах – по аналогии с табачными изделиями. Инициаторы считают, что яркие этикетки на бутылках привлекают внимание, в том числе и несовершеннолетних.

По их мнению, потребители и без витрин знают, какой товар им нужен. При этом в ресторанах и кафе такие ограничения предлагать не собираются.

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