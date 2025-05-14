Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что взять село под контроль удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".

Также российские военные нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка в ДНР. В результате украинские войска потеряли более 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

Накануне подразделения группировки войск "Центр" смогли освободить еще один населенный пункт в ДНР. Им стала Миролюбовка. Украинская армия потеряла более 470 военных, 15 автомобилей и артиллерийское орудие, а также семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV американского производства.

До этого военнослужащие группировки "Центр" отбили еще два населенных пункта в ДНР. В частности, российская армия установила контроль над селами Троицким и Лысовка. При боевых действиях в последнем ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, танк, 5 боевых бронемашин, 11 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.

