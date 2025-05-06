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06 мая, 12:31

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Лысовка в ДНР

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили село Лысовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Населенный пункт был взят под контроль в результате действий подразделений группировки войск "Центр", уточнили в оборонном ведомстве.

За прошедшие сутки в зоне работы группировки враг потерял свыше 425 военнослужащих, танк, 5 боевых бронемашин, 11 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Также ВС РФ нанесли поражение украинским формированиям в районах Муравки, Димитрова, Миролюбовки, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки в ДНР.

До этого группировка войск "Запад" ВС РФ освободила населенный пункт Новое, также расположенный в ДНР. Также российские войска взяли под контроль населенные пункты Дорошовка и Каменка в Харьковской области.

Помимо этого, ВС РФ освободили населенный пункт Богдановка в ДНР. Его удалось взять под контроль силами группировки войск "Центр". При этом противник на этом направлении лишился до 410 военных.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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