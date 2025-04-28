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28 апреля, 12:52

Политика

ВС России освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Каменка Харьковской области", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российским войскам удалось освободить Курскую область от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бойцы освободили от украинских формирований последний населенный пункт региона – село Горналь.

В данный момент российские военнослужащие выявляют в освобожденных районах региона отдельных украинских боевиков, которые пытаются укрыться.

Кроме того, Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Взять под контроль село удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр". В результате украинские войска потеряли до 410 военных.

В Курской области завершилась операция по освобождению приграничья

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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