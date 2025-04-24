Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, взять под контроль село удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр". В результате украинские войска потеряли до 410 военных.

Ранее российские военные освободили село Преображенка в ДНР. Бойцы нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, а также бригадам беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

При этом, как рассказало Минобороны, во время освобождения Преображенки российские бойцы практически полностью отказались от радиопереговоров. Вместо этого военные использовали систему звуковых сигналов.

Также ведомство указало, что главной сложностью стало преодоление больших участков открытой местности без каких-либо укрытий. Из-за этого штурмовикам приходилось заходить в село группами по 3–4 человека, пользуясь антидроновыми одеялами и плохой погодой.

