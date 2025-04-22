Бойцы ВС РФ отказались от радиопереговоров при освобождении Преображенки в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Во время освобождения Преображенки в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские бойцы практически полностью отказались от радиопереговоров. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, вместо этого военные использовали систему звуковых сигналов.

"Столь важный тактический элемент и разработанная система сигналов доказала свою эффективность – четкие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров", – говорится в сообщении.

При этом главной сложностью стало преодоление больших участков открытой местности без каких-либо укрытий. Из-за этого штурмовикам приходилось заходить в село группами по 3–4 человека, пользуясь антидроновыми одеялами и плохой погодой, добавили в министерстве.

Российские бойцы скопили силы на подступах к селу, перешли в наступление и постепенно зачистили дом за домом. Они также противодействовали вражеским беспилотникам, в том числе ударным FPV-дронам и тяжелым гексакоптерам "Баба-Яга".

Российские военные освободили село Преображенка 17 апреля. Населенный пункт удалось отбить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр".

Еще одним освобожденным селом до этого стала Елизаветовка. В боях были поражены четыре механизированные, штурмовая, егерская бригады ВСУ, бригада БПЛА, штурмовой полк, бригада морской пехоты и три бригады нацгвардии.