Российские военные освободили Преображенку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили село Преображенка, расположенное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, населенный пункт удалось отбить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр".

Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, а также бригады беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад национальной гвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Успеновка, Красноармейск, Новоэкономическое и Миролюбовка, также находящихся в пределах ДНР.

Потери противника составили более 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Также под контроль ВС РФ ранее перешло еще одно село в ДНР – Калиново. Взятие населенного пункта поможет ускорить наступление на проблемном для противника северо-западном участке между Красноармейском и Дзержинском.

Еще одним освобожденным селом до этого стала Елизаветовка. В боях были поражены четыре механизированные, штурмовая, егерская бригады ВСУ, бригада БПЛА, штурмовой полк, бригада морской пехоты и три бригады нацгвардии.