ВС России освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Сухая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.

"В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка", – говорится в сообщении министерства.

Как добавили в ведомстве, потери ВСУ за сутки составили до 300 военнослужащих, а также танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Взять поселок под контроль удалось подразделениям "Южной" группировки войск.

До этого под контроль ВС РФ перешло еще одно село в ДНР – Калиново. Тогда отмечалось, что взятие населенного пункта поможет ускорить наступление на проблемном для противника северо-западном участке между Красноармейском и Дзержинском.