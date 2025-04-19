ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, взять поселок под контроль удалось подразделениям "Южной" группировки войск.

Также российские силы нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иванополье, Григоровка, Васюковка, Заря, Клебан-Бык, Константиновка и Новооленовка ДНР.

В результате украинские войска потеряли 365 военных, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая американские бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113, тринадцать автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

Также под контроль ВС РФ ранее перешло еще одно село в ДНР – Калиново. Взятие населенного пункта поможет ускорить наступление на проблемном для противника северо-западном участке между Красноармейском и Дзержинском.

Еще одним освобожденным селом до этого стала Елизаветовка. В боях были поражены четыре механизированные, штурмовая, егерская бригады ВСУ, бригада БПЛА, штурмовой полк, бригада морской пехоты и три бригады нацгвардии.

