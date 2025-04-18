ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР за неделю

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) за неделю, включая поселок Валентиновка, который был взят под контроль за прошедшие сутки. Об этом сообщило Минобороны.

По данным министерства, группировка войск "Южная" смогла освободить Калиново и Валентиновку, а подразделения группировки войск "Центр" – Елизаветовку и Преображенку.

Как отметило оборонное ведомство, за данный период также было нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиационных комплексов Вооруженных сил Украины (ВСУ), трех бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.

Российские силы 15 апреля поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. Под удар оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ также попали цеха сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Вместе с тем были уничтожены центр подготовки операторов дронов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 144 районах.

