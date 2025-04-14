Песков заявил, что ВС России наносят удары исключительно по военным целям на Украине

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Вооруженные силы России наносят удары только по военным и околовоенным объектам на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения украинских СМИ о двух взрывах в Сумах утром 13 апреля. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в этот день в городе проводилось торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны.

Нанесение ударов во время церемонии подтвердила действующий депутат Рады Марьяна Безуглая. В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал произошедшее ошибкой.

Песков же отметил, что в данном случае речь идет о ходе специальной военной операции и ориентироваться следует только на информацию, предоставленную оборонным ведомством России.

"Вы знаете, что мы ход военной операции, сам ход военной операции мы не комментируем в администрации", – сказал он.

После ракетного удара по украинским Сумам госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнование жертвам и подчеркнул, что данный инцидент служит напоминанием, почему власти США прикладывают много усилий, чтобы положить конец конфликту на Украине.

В ответ постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поинтересовался у американского политика, намерен ли Вашингтон прекратить регулярные украинские атаки по мирным россиянам.