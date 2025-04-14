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На сегодняшний день между Россией и Украиной нет каких-либо контактов по урегулированию конфликта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы российского МИД Михаила Галузина.

Ответственность за это полностью лежит на Киеве, подчеркнул дипломат. На протяжении всего конфликта украинские власти демонстрировали свою недоговороспособность, а также полное отсутствие устремлений к миру.

Подтверждением этому служат практически ежедневные атаки украинских сил на энергообъекты, несмотря на достигнутые договоренности между Россией и США о временном моратории, добавил Галузин.

Украина более 60 раз нарушила мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, который 18 марта согласовали Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Россия передала США список нарушений Украиной моратория, сообщал глава МИД Сергей Лавров. Кроме того, документ также был отправлен в ООН и ОБСЕ, чтобы их участники могли во время работы на конкретных примерах показать, "чего стоит слово украинской власти".