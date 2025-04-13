Песков: в мире обращают внимание на нарушения Киевом моратория на удары по энергообъектам

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В мире все больше стран обращают внимание на несоблюдение украинской стороной временного моратория на удары по энергетической инфраструктуре, который 18 марта согласовали Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что украинское руководство либо не хочет соблюдать мораторий на атаки по энергетическим объектам, либо не в состоянии контролировать своих военнослужащих.

"И то, и другое катастрофично", – подчеркнул Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале Зарубина.

Между тем Минобороны сообщило о двух атаках ВСУ на объекты российской энергетики. В пятницу, 11 апреля, в Белгородской области украинские военные обстреляли энергообъект "Нечаевка". В результате более 600 человек остались без электроснабжения в Шебекинском районе.

В субботу, 12 апреля, ВСУ обстреляли энергетический объекта "Красная Яруга". Из-за обрыва проводов жители села Степное также остались без электроснабжения, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Украина более 60 раз нарушила мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Дипломат подчеркнул, что ВСУ ежедневно предпринимают попытки ударов по энергетическим объектам России.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия передала США список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. По его словам, документ также был отправлен в ООН и ОБСЕ. Таким образом, их участники смогут на конкретных примерах увидеть, "чего стоит слово украинской власти", подчеркнул министр.

