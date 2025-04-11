Один человек пострадал при атаке БПЛА в Горловке

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Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на автомобиль в Горловке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Инцидент произошел 10 апреля в Центрально-Городском районе Горловки. В данный момент врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь.

Помимо этого, в результате воздушной атаки также были повреждены три жилых дома. Всего со стороны ВСУ были совершены более 10 атак, в том числе при помощи артиллерии и ударных беспилотников, заключил Пушилин.

Ранее украинские войска при помощи дрона-камикадзе атаковали гражданский автомобиль в селе Новая Погощь в Брянской области. В результате удара пострадали четыре человека, включая полугодовалого ребенка.

Еще одна атака ВСУ была зафиксирована в Краснодарском крае: восемь украинских беспилотников атаковали компрессорную станцию "Кореновская" трубопровода "Турецкий поток". Тем не менее российские огневые группы и системы ПВО сбили все БПЛА.