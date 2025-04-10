Более 40 дронов были сбиты над регионами России за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 42 вражеских дрона над несколькими регионами России за минувшую ночь. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Попытки атак беспилотников самолетного типа были зафиксированы с 20:15 по московскому времени 9 апреля по 06:00 10 апреля, уточнили в оборонном ведомстве.

В результате над территорией Брянской области были сбиты 13 БПЛА, над Калужской – 12, а над Курской – 7. Еще по 4 дрона ликвидированы в воздушном пространстве Белгородской области и Крыма, а над Орловской областью и Московским регионом, в свою очередь, – по одному.

Ранее четыре человека пострадали в ДНР в результате атаки ВСУ. В Горловке дрон ударил по машине, из-за чего ранения получили два человека. В Новогродовке и Курахово из-за сбросов с беспилотников ранены еще два жителя, включая пенсионерку. Кроме того, были повреждены две машины.

Помимо этого, в Горловке дроны ВСУ дважды атаковали пожарную часть. Вследствие были повреждены три пожарных автомобиля, окна депо и административного здания и их кровля. Кроме того, оказался ранен инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.