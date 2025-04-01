Два человека пострадали из-за атаки БПЛА в Таганроге

Фото: телеграм-канал "Мой Таганрог"

Два человека пострадали из-за атаки беспилотников в Таганроге Ростовской области. Об этом врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в телеграм-канале.

"К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами. Им оказывают помощь. К счастью, жертв нет", – написал он.

Слюсарь уточнил, что из-за атаки БПЛА произошли два возгорания: в 9-этажном доме по улице Лизы Чайкиной и возле 7-этажного дома по улице Ленина. Пожары были оперативно потушены. Кроме того, в городе был обнаружен упавший беспилотник, территории происшествий оцеплены.

В Таганроге введен режим ЧС. Врио губернатор также сообщил, что из 9-этажного дома были эвакуированы 85 жителей, они смогут вернуться в квартиры после обследования здания саперами.

ВСУ атаковали Таганрог вечером 1 апреля, на место происшествий оперативно выехали экстренные службы.

В ночь на 20 марта украинские БПЛА атаковали Энгельс. Два мирных жителя получили ранения, также были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице, двух детских садах и школе.