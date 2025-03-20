Женщина пострадала в результате атаки БПЛА на Энгельс

Фото: телеграм-канал Baza

Женщина пострадала в результате атаки украинских беспилотников на город Энгельс Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал он.

Губернатор уточнил, что из-за падения обломков БПЛА также был поврежден частный дом в районе Соколовой горы.

Бусаргин также сообщил, что занятия в школах Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме, местная администрация получила задачу оперативно оповестить родителей об этом.

Ранее в Курской области обнаружили неразорвавшуюся часть дрона ВСУ на территории завода "Вагонмаш". Территорию оцепили специалисты, на место прибыли расчеты взрывотехников Росгвардии. Пострадавших в результате инцидента не выявили.

До этого в результате атаки на Горловку ДНР пострадали четыре мирных жителя. В числе получивших ранения оказался подросток.