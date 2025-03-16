Четыре человека пострадали в результате обстрела ВСУ Горловки

Фото: телеграм-канал "Донецкое агентство новостей"

Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими военнослужащими города Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.

В числе получивших ранения оказался подросток, добавил он. Глава города также уточнил, что удар пришелся на поселок шахты имени В. И. Ленина.

Ранее в Херсонской области пострадавшими оказались пять человек вследствие вооруженной агрессии украинских сил. Так, в Голопристанском округе ранения получили двое жителей: в Бехтерах – мужчина 1984 года рождения, а в Голой Пристани – женщина 1970 года рождения.

В свою очередь, в Алешкинском округе в результате атаки пострадала женщина 1966 года рождения, мужчина 1964 года рождения и мужчина 1991 года рождения.