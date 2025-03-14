СК возбудил дело из-за убийства ВСУ пятерых жителей Суджанского района

Фото: телеграм-канал "Следком"

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о терроризме в связи с убийством украинскими войсками жителей Суджанского района Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По версии следствия, в начале февраля этого года военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей Суджи, которые пытались эвакуироваться из города на личном автомобиле. В результате обстрела погибли два человека.

Кроме того, в селе Мартыновка украинские военные убили трех жителей. Одного из них перед убийством пытали и истязали в его доме.

Петренко также сообщила, что житель села Казачья Локня рассказал об убийстве боевиками ВСУ троих пленных российских военнослужащих. По его словам, солдаты были подвергнуты жестоким пыткам.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о теракте после обстрела украинскими силами завода, расположенного в Большесолдатском районе Курской области. По версии следствия, боевики вооруженных формирований Украины целенаправленно атаковали комбикормовый завод, где находились люди.

Кроме того, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял, что украинские военные умышленно оскверняют православные храмы. Регион направит заявления в Главное военно-следственное управление для возбуждения уголовных дел, отметил он.